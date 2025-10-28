Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nuovo San Siro, Milan ed Inter pronte a saldare i vari debiti: c’è la data

ULTIME MILAN NEWS

Nuovo San Siro, Milan ed Inter pronte a saldare i vari debiti: c’è la data

Nuovo San Siro, Milan ed Inter pronte a saldare i vari debiti: c’è la data - immagine 1
Novità per il nuovo San Siro. Milan ed Inter sono pronte a saldare i debiti: accordo di oltre 20 milioni totali
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Manca ormai pochissimo alla firma sul rogito che confermerà il passaggio di San Siro ai due club meneghini, Milan ed Inter, con annesse, ovviamente, tutte le aree circostanti. Come riferito da Calcio e Finanza, uno dei temi discussi da entrambe le parti è quello relativo ai debiti delle due società milanesi verso Palazzo Marino, debiti che ovviamente son stati discussi durante il Consiglio comunale.

Nella documentazione necessaria per il rogito, che andrebbe firmato entro e non oltre il 10 di novembre c'è scritto che "Lo Stadio Giuseppe Meazza è attualmente concesso in uso e gestione alle società A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A., in forza di una convenzione sottoscritta il 1° luglio 2000 con scadenza il 30 giugno 2030. La gestione operativa dello stadio e delle attività connesse è effettuata da M-I Stadio s.r.l. , società congiuntamente partecipata dalle società concessionarie".

LEGGI ANCHE

"La convenzione prevede, in particolare, che le Società devono al Comune (art. 4) per ogni anno contrattuale (intercorrente dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo) un canoneche, per la stagione 2024/25, è pari ad € 11.116.487,73 (oltre IVA) suddiviso in due quote: (i) una quota pari al 53,30 % da corrispondere in termini monetari tramite rate trimestrali anticipate; (ii) una quota pari al 46,70% da riscuotere sotto forma di interventi di Manutenzione Straordinaria o di Innovazioni (facoltà previste agli articoli 5, 8 e 9, in quanto tali attività sono di competenza del Comune di Milano)"

Guardando nel dettaglio, «relativamente alla seconda quota l’articolo 4.2 della convenzione prevedeva che il corrispettivo a scomputo sarebbe stato ripartito in rate quinquennali per tutta la durata della concessione e pertanto, indicativamente al 30 settembre dell’anno di fine quinquennio, si doveva procedere alla liquidazione della rata a scomputo, che sarebbe stata corrisposta dalle Concessionarie, di importo pari al corrispettivo a scomputo maturato nel periodo di riferimento detratti gli importi degli interventi di manutenzione straordinaria e/o innovazioni o interventi ad essi strumentali (ex art. 5 e 8.10 della vigente Convenzione), autorizzati dall’Amministrazione Comunale e regolarmente eseguiti come da certificato di collaudo o idoneo certificato di collaudo o idoneo certificato tecnico – amministrativo.

LEGGI ANCHE: Reijnders cosa succede? “Non vince un contrasto!” L’ex Milan nel mirino dei tifosi

Successivamente, con deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente nr. 1611 del 26.05.2006 e deliberazione n. 3305 del 26.11.2010, le scadenze per il riconoscimento del corrispettivo a scomputo sono state differite, con l’inserimento degli articoli 4-bis (già precedentemente inserito con la previsione della scadenza al 31 dicembre 2006) e 4-ter, al primo e secondo decennio di vigenza della Convenzione. Dall’anno 2020, non essendo intervenute modifiche si è pertanto ripristinato il termine quinquennale del corrispettivo a scomputo, la cui scadenza è pertanto maturata il 30 giugno 2025 con liquidazione della rata a scomputo entro il 30 settembre 2025». Ad oggi, le due società meneghine devono circa 20 milioni di euro per la rata dello stadio.

Leggi anche
Milan, Allegri cerca il riscatto a Bergamo. Occhi su un big del City? Ricci, ultimo treno!
Reijnders cosa succede? “Non vince un contrasto!” L’ex Milan nel mirino dei tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA