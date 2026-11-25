Brutte notizie per il Genoa e per Lorenzo Colombo. L'ex calciatore del Milan ha riportato un gravissimo infortunio al ginocchio destro nel corso della partita dell'altra sera contro il Sassuolo. Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno confermato il dramma più grande di tutti: la rottura de legamento crociato anteriore, stagione finita.

Ex Milan, stagione finita per Colombo

I tempi di recupero, non sono stati ancora definiti ufficialmente, e saranno più chiari dopo l'intervento chirurgico e il percorso riabilitativo.. Una tegola piuttosto per il Grifone, che perde una pedina importante del proprio reparto avanzato.

L'infortunio, inoltre, impedirà all'attaccante di presenziare alla sfida di San Siro contro il Milan, in programma per la fine di febbraio. A confermare il tutto è stato direttamente il club ligure che, con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, ha fatto sapere delle condizioni dell'attaccante.

Il comunicato del club

“Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo“