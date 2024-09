Francia-Belgio 2-0, Theo resta in panchina. Fofana solo nel recupero

Francia-Belgio, match valido per la seconda giornata della Nations League 2024-25. Per i francesi panchina per Theo Hernandez (sostituito da Digne) e per Fofana (Guendouzi al suo posto). Del Milan solo Mike Maignan partiva da titolare. La gara va dalla parte dei transalpini che segnano nel primo tempo con Kolo Muoani, titolare al posto di Mbappé. Nella ripresa la Francia chiude la gara con il 2-0 finale siglato da Dembelé su assist di Kanté. 5 cambi per il ct Didier Deschamps che inserisce solo nel recupero del secondo tempo il rossonero Fofana al posto di Kanté. 90 minuti in panchina, invece, per l'altro giocatore del Milan, Theo Hernandez. LEGGI ANCHE: Milan, Terracciano non convinceva Pioli, ma piace molto a Fonseca