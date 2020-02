Fiorentina-Milan, i convocati di Pioli: presenti Musacchio e Calhanoglu

NEWS MILAN – Quest’oggi, al termine dell’allenamento di rifinitura svolto al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha diramato l’elenco dei convocati per Fiorentina-Milan, gara in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze.

Assenti Léo Duarte, Lucas Biglia e Rade Krunić, mentre sono presenti, come previsto, il difensore argentino Mateo Musacchio ed il fantasista turco Hakan Calhanoglu. Questo, dunque, l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Pioli per la difficile trasferta in Toscana contro i viola dell’amico Giuseppe Iachini:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Oggi, a Milanello, Pioli ha parlato in conferenza stampa introducendo i temi principali di Fiorentina-Milan. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

