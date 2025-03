Ex Milan, ricordate Paquetà? Rischia una squalifica a vita! Ecco le ultime

Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan e attualmente al West Ham, rischia una squalifica a vita: ecco le ultime novità in merito

Lucas Paquetà, qualche anno fa, era un giovane brasiliano che arrivava al Milan con grandi aspettative, mentre allo stato attuale delle cose rischia una squalifica a vita. Il centrocampista in forza al West Ham, infatti, in questo mese di marzo vivrà le settimane più importanti della propria vita, dal momento in cui prenderà il via il processo sportivo che lo vede coinvolto. L'accusa sarebbe quella di aver influenzato volontariamente il mercato delle scommesse sportive. E la FA, la Federcalcio inglese, vorrebbe la mano pesante da parte dei giudici per dargli una pena esemplare per quanto fatto.