Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, il 2025 di Jovic: i suoi numeri all’AEK Atene

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, il 2025 di Jovic: i suoi numeri all’AEK Atene

Ex Milan, il 2025 di Jovic: i suoi numeri all'AEK Atene
Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Luka Jovic all'AEK Atene. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Jovic non è stato rinnovato in estate e il club ha deciso di scegliere un percorso diverso per l'attacco rossonero. L'attaccante serbo, arrivato qualche stagione fa praticamente a zero dalla Fiorentina, non è mai stato un titolare fisso del Diavolo, ma con Sergio Conceicao era diventata la prima opzione dell'attacco del Milan nell'ultima parte di stagione. Resta nella storia del club la sua splendida doppietta nel derby contro l'Inter di Coppa Italia, grazie alla quale i rossoneri sono arrivati in finale della competizione, poi persa contro il Bologna.

Ex Milan, i numeri di Theo Hernandez all'Al-Hilal

—  

In totale con il Milan Luka Jovic ha giocato 47 partite con 13 gol e due assist. Numeri non pazzeschi, ma neanche malvagi considerando che il serbo ha giocato in rossonero meno di 2000 minuti totali. Il Milan aveva la possibilità di tenere Jovic in rosa rinnovando il contratto in essere con l'opzione presente nel contratto, ma il club ha deciso di lasciare andare via la punta. Jovic svincolato ha trovato la sua squadra firmando con AEK Atene. Un giocatore che viste le difficoltà e gli infortuni in avanti del Milan avrebbe potuto fare comodo in questa stagione al Diavolo.

LEGGI ANCHE

Come sta andando la stagione di Jovic con la sua nuova squadra? Il serbo è un titolare della squadra e ha già collezionato 24 presenze in stagione. Anche i gol parlano a suo favore: Jovic ha segnato 11 gol con un assist. Un impatto molto importante quello di Jovic nel calcio greco. D'altronde le qualità dell'ex Real Madrid non sono mai state in discussione: una punta in grado di cucire il gioco davvero benissimo quando è in forma e ha voglia. Quale è il valore di mercato attuale della punta serba? Secondo transfermarkt.it il serbo vale 6 milioni di euro. Ricordiamo che il Milan l'ha lasciato partite a zero la scorsa estate.

Leggi anche
Milan, addio Origi: il 2026 è finalmente l’anno dei saluti
Ex Milan, il 2025 di Tonali: i suoi numeri al Newcastle

© RIPRODUZIONE RISERVATA