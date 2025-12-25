Ex Milan, il 2025 di Jovic: i suoi numeri all’AEK Atene

Come sta andando la stagione di Jovic con la sua nuova squadra? Il serbo è un titolare della squadra e ha già collezionato 24 presenze in stagione. Anche i gol parlano a suo favore: Jovic ha segnato 11 gol con un assist. Un impatto molto importante quello di Jovic nel calcio greco. D'altronde le qualità dell'ex Real Madrid non sono mai state in discussione: una punta in grado di cucire il gioco davvero benissimo quando è in forma e ha voglia. Quale è il valore di mercato attuale della punta serba? Secondo transfermarkt.it il serbo vale 6 milioni di euro. Ricordiamo che il Milan l'ha lasciato partite a zero la scorsa estate.