Derby Inter-Milan, Jovic raggiante: 'Era importante. Ora andiamo a Roma'

Colpo di testa al 36', tap-in in area piccola al 50' e Inter al tappeto. La stranezza è che Jovic fosse in campo dall'inizio, visto che, nell'ultimo calciomercato invernale, il Milan ha investito molto su Santiago Giménez e che, prima ancora, c'era Álvaro Morata nel ruolo di titolare. Spesso, poi, in stagione, Tammy Abraham e persino il giovanissimo Francesco Camarda gli erano passati avanti nelle gerarchie tecniche.

Difficile, ora, non rinnovargli il contratto — Ora, invece, il proscenio è tutto per l'ex Eintracht Francoforte e Real Madrid, numero 9 del Milan sulla maglia e adesso di fatto. Già l'anno passato, con i 9 gol da subentrante nel Milan di Stefano Pioli, era stato decisivo per chiudere la stagione al secondo posto. Le sue reti in questo finale di stagione potrebbero sospingere il Diavolo verso l'obiettivo di vincere un secondo trofeo in questa pur molto deludente annata.

«Era una partita veramente importante per noi - ha detto Jovic dopo il derby Inter-Milan -. Non stiamo facendo bene in campionato e nel derby dovevamo mostrare le nostre qualità. Lo abbiamo fatto, e ora andiamo a Roma!». Alla gioia di ieri può aggiungere un nuovo futuro, secondo la 'rosea': il contratto di Jovic è in scadenza, ma il club ha un’opzione di rinnovo. Così, difficile non utilizzarla … LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, possibile un colpo da urlo in Premier League >>>