Ex Milan, Calabria e il caso Curve: ecco quanto dovrà pagare

Mentre sui social lancia un messaggio criptico al Bologna, per Davide Calabria, ex terzino del Milan ora al Bologna, è in arrivo una multa salata per l'inchiesta sui rapporti con le curve di Milan e Inter. Lo riporta SportMediaset. La decisione è arrivato dal Tribunale Federale Nazionale: per Davide Calabria 30mila euro di ammenda con diffida. A differenza di Inzaghi e Calhanoglu, il difensore ha scelto la via del non patteggiamento.