Calabria saluta il Bologna? Il post sui social accende il campanello d’allarme

Un post alquanto enigmatico, poche parole ma cariche quelle pubblicate sui propri profili social da Davide Calabria, ex capitano del Milan e ora in forza al Bologna. Il difensore, classe '96, ha condiviso una serie di foto che lo ritraggono durante i festeggiamenti per la recente vittoria della Coppa Italia, ma è la didascalia ad aver scatenato le speculazioni: "Grazie Bologna, è stato bellissimo".