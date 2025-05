‘Doppia Curva’, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano. Su Calabria …

Motivo? La violazione di due articoli del Codice di Giustizia Sportiva . Ovvero, l' art. 4 , quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa “norma in bianco” nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l’ art. 25 comma 10 , che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società.

Tutte le sanzioni pecuniarie. Calabria martedì da Chinè

Per lui, niente squalifica, bensì una multa di 14.500 euro. Nelle intercettazioni non vi sarebbe traccia del fatto che l'Inter abbia regalato biglietti per la finale di Champions League del 2023. Inzaghi pagherà, infine, anche una multa di 15mila euro; il doppio (30mila) dovrà versare invece Calhanoglu. All’Inter anche 70mila euro di multa per responsabilità oggettiva.