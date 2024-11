Dove vedere Italia-Francia? TV e streaming: non solo la Rai

Nella serata di oggi, domenica 17 novembre , alle ore 20:45 , andrà in scena Italia - Francia , match valevole per la 6^ ed ultima giornata della Nations League 2024-2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. A fare da cornice a questo big match tanto atteso sarà lo stadio San Siro di Milano. Tanta attesa intorno agli Azzurri di Luciano Spalletti , che si trovano al primo posto del Gruppo 2 della Lega A e a cui basta un solo punto contro la squadra di Didier Deschamps per assicurarsi il primo posto.

Italia-Francia, in campo tanto Milan. Dove seguirla in TV e streaming. Rai e...

Nell'Italia di Spalletti potrebbero giocare dal primo minuto tre ex Milan: Donnarumma, Tonali e Daniel Maldini. Nella Francia, invece, non ci sarà Theo Hernandez per una botta al ginocchio. Titolare invece il rossonero Mike Maignan. Ma dove si potrà vedere la sfida di San Siro? Italia-Francia di Nations League sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e non solo. In streaming sarà visibile su Rai Play e su UEFA TV, come tutte le partite della competizione.