Maicon: “Adriano passava sopra a Maldini. Ibra? Vi racconto un aneddoto”

Maicon, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del podcast brasiliano 'Charla': in particolare la sua attenzione si è concentrata su Adriano, ex compagno in nerazzurro e di lui ha detto che era in grado di passare sopra a Paolo Maldini, ex capitano del Milan, che non era certo semplice da superare normalmente. Non solo, perché ha svelato anche il rapporto del fenomeno brasiliano con Zlatan Ibrahimovic, anche lui ex calciatore rossonero. Ecco, dunque, le sue parole.