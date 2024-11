Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan oggi in forza al Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV' commentando il gol vittoria segnato in Belgio - Italia , che è valso agli uomini di Luciano Spalletti il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della Nations League 2024/2025 . E in particolare ha spiegato le sensazioni e le emozioni che questa rete gli ha dato. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

"E’ bello questo primo gol in Nazionale anche perché arriva con la qualificazione. Sappiamo che il nostro lavoro non è ancora completato, abbiamo un ultimo step da fare domenica a San Siro contro la Francia. Ma siamo felici perché vinciamo, ci divertiamo. Queste sono davvero le cose importanti che abbiamo ritrovato. Il gol? E’ importante, lo aspettavo da 20 partite… E anche un po’ particolare, abbiamo vissuto un po’ in sofferenza alla fine, ma è una emozione e un momento che ricorderò: è il primo in assoluto, lo porterò dentro di me per sempre e chissà se non riuscirò a replicare presto". LEGGI ANCHE: Nišavic (Meridian Sport): “Milan, ecco il Messi serbo. Jovic e Pavlovic: vi dico tutto | ESCLUSIVA