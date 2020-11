Donnarumma, arriva la sanzione dal Giudice Sportivo

MILAN NEWS – Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la sesta giornata del campionato di Serie A. Arriva la prima sanzione per Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 del Milan, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Gigio era stato infatti ammonito dall’arbitro durante il match contro l’Udinese, dopo aver subito il gol su calcio di rigore. Donnarumma si era infatti lamentato, forse eccessivamente, per la discutibile decisione di fischiare il penalty. Dopo il cartellino giallo Gigio ha più volte ripetuto: “Perchè ammonisci sempre me?” Dopo la decisione del giudice sportivo, però, evidentemente Donnarumma qualcosa ha davvero fatto stavolta…

