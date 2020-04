Di Stefano: “Milan, ecco il punto sui top e sui flop della stagione”

NEWS MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista che si occupa delle vicende del Milan per ‘Sky Sport‘, ha stilato una personale pagella di sorprese e delusioni rossonere. Questi, dunque, i ‘Top & Flop‘ di Di Stefano. “Il primo è Theo Hernández, entrato per 20 milioni di euro ora secondo me ne vale quasi il dubbio. È forse uno dei migliori terzini sinistri in Europa, è un terzino goleador. Poi al secondo posto metterei Ante Rebic, da gennaio a febbraio tante soddisfazioni e gol”.

“Fra i flop dobbiamo mettere Lucas Paquetá, con Gennaro Gattuso era inamovibile e ha conquistato la Nazionale. Un anno dopo ha perso la maglia da titolare senza trovare continuità né con Stefano Pioli né con Marco Giampaolo – ha concluso Di Stefano -. Poi troviamo soprattutto Rafael Leão, da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic ha giocato titolare solo quattro volte, è diventato un giocatore in più e non un giocatore su cui il Milan aveva investito tanto”. GIÀ TROVATO IL SOSTITUTO DI IBRA! VAI ALLA NEWS >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android