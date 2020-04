Calciomercato Milan – Idea Milik: contropartita tecnica per il Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, per il post Zlatan Ibrahimovic, che lascerà i rossoneri al termine di questa stagione, il Milan sta valutando il da farsi con Ralf Rangnick, che sarà nuovo manager del Diavolo.

Il nome che viene fatto con maggiore insistenza per sostituire Ibrahimovic è quello di Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti del Napoli di Gennaro Gattuso. La situazione è la seguente: ci sono stati dei contatti con i suoi agenti, mentre non c’è stato ancora nulla con il Napoli, che sta cercando a sua volta di convincerlo a rinnovare il contratto, che scadrà il 30 giugno 2021.

L’unica certezza, al momento, è che il Napoli ed i rappresentanti di Milik hanno stabilito nel prossimo 1° luglio la deadline per prendere una decisione definitiva. Per il suo cartellino si ipotizza una valutazione di 35 milioni di euro, ma il Milan starebbe pensando di inserire un giocatore nella trattativa per abbassare il costo dell’ex Ajax, come per esempio il centrocampista ivoriano Franck Kessié. LE ULTIME SUL FUTURO DI ANTE REBIC >>>

