Calciomercato Napoli – Gattuso verso il rinnovo: le condizioni | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli è al lavoro per blindare Gennaro Gattuso. ‘Rino’, ex giocatore ed allenatore del Milan, è arrivato a stagione in corso per sostituire Carlo Ancelotti, esonerato, con l’obiettivo di dare una sterzata alla squadra partenopea. Missione compiuta.

Il Napoli, con Gattuso, si è rimesso in carreggiata ed il lavoro fin qui svolto dal tecnico calabrese ha convinto il Presidente Aurelio De Laurentiis ad offrirgli un rinnovo del suo attuale contratto. Il tutto, però, andrà fatto entro il 30 aprile, data in cui Gattuso, volendo, può liberarsi dagli azzurri senza pagare alcuna penale.

De Laurentiis, per Gattuso, pensa ad un nuovo contratto triennale, con scadenza, dunque, 30 giugno 2023 e non più 2021, con adeguamento dell’ingaggio. Inoltre, nell’accordo, ci sarebbe la possibilità, per ambedue le parti, di poter sciogliere il vincolo al termine di ogni stagione senza incorrere in sanzioni.

Gattuso sarebbe favorevole, ma a determinate condizioni, ovvero: carta bianca per il suo staff, voce in capitolo sul calciomercato, un nucleo di giocatori storici da cui ripartire, tra cui il polacco Piotr Zielinski. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

