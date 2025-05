Per i rossoneri, infatti, questa potrebbe essere una giornata indicativa. Vincenzo Italiano, prima scelta del Milan per la panchina, sta incontrando il Bologna per il rinnovo del contratto. Un incontro decisivo che, se dovesse portare alla fumata bianca, farebbe virare il Milan in maniera convinta su Massimiliano Allegri. Il quale, a breve, prenderà una decisione sul suo futuro.