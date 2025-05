Di Marzio: 'Bologna-Italiano, altro incontro. Due squadre alla finestra'

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, incontrerà il club in mattinata per discutere del rinnovo. In caso di fumata nera, però ...

Per Di Marzio, Italiano e il Bologna si ritroveranno in mattinata per un nuovo incontro, quello che potrebbe risultare decisivo per il rinnovo del contratto del tecnico rossoblu, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Sia Italiano sia il Bologna vogliono proseguire insieme, dopo la conquista della Coppa Italia nell'ultima stagione e nel summit odierno vogliono capire se ci sono i margini per trovare un accordo sul prolungamento del contratto con aumento di stipendio.