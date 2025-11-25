Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Paparesta sul derby Inter-Milan e il contatto Pavlovic-Thuram: “Che fallo è questo?”

DERBY

Paparesta sul derby Inter-Milan e il contatto Pavlovic-Thuram: “Che fallo è questo?”

Paparesta sul derby Inter-Milan e il contatto Pavlovic-Thuram: 'Che fallo è questo?
Gianluca Paparesta, ex arbitro in Serie A, ha parlato negli studi di 'SportItalia' del fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram nel derby Inter-Milan, costato il calcio di rigore ai nerazzurri poi parato da Mike Maignan a Hakan Çalhanoğlu
Daniele Triolo Redattore 

Gianluca Paparesta, ex arbitro in Serie A, ha parlato - negli studi di 'SportItalia' - della vittoria per 1-0 del Milan di Massimiliano Allegri nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu nell'ultimo turno di campionato.

"L'allenatore in queste partite fa molto, fa moltissimo. L'esperienza di Allegri, la capacità di riuscire a ottenere il massimo dalle ripartenze, perché il gol è arrivato da una ripartenza. L'Inter ha giocato, è arrivata in porta e ha tirato. Ha preso pali e ha avuto delle grandi occasioni in cui Mike Maignan è stato eccezionale, però secondo me domenica si è vista la capacità di un allenatore esperto nell'impostare una partita in cui quando c'è l'occasione fai gol e poi riesci, anche con un po' di fortuna a non prendere gol", ha detto Paparesta.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello: “Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan. Da Scudetto? Sì, ma con una premessa” >>>

L'ex fischietto ha poi commentato il calcio di rigore assegnato all'Inter per il fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram e successivamente parato da Maignan all'ex Hakan Çalhanoğlu. "Guarda ne abbiamo visti così tanti. ... Adesso lo stanno facendo passare per un rigore netto: Thuram mette la palla, quindi la giocata l'ha fatta e lo scontro c'è stato. Che fallo è questo? Se danno questo rigore, adesso dobbiamo avere dieci rigori a partita. Dopo che un giocatore in area si libera del pallone e si scontra con un avversario, 80 volte su 100 succede un episodio del genere che sia step on foot o spinta: ma ormai la giocata è stata fatta".

Leggi anche
Morto Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan: il cordoglio del club rossonero
Milan, Maignan è tornato ‘Magic’ anche grazie al lavoro con Filippi: ecco chi è il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA