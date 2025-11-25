"L'allenatore in queste partite fa molto, fa moltissimo. L'esperienza di Allegri, la capacità di riuscire a ottenere il massimo dalle ripartenze, perché il gol è arrivato da una ripartenza. L'Inter ha giocato, è arrivata in porta e ha tirato. Ha preso pali e ha avuto delle grandi occasioni in cui Mike Maignan è stato eccezionale, però secondo me domenica si è vista la capacità di un allenatore esperto nell'impostare una partita in cui quando c'è l'occasione fai gol e poi riesci, anche con un po' di fortuna a non prendere gol", ha detto Paparesta.