Dal mito Nesta al flop Biglia: la storia degli affari di mercato Lazio-Milan

Un altro trasferimento di grande livello fu quello di Jaap Stam. Il centrale olandese arrivò al Milan nel 2004 proprio dalla Lazio per circa 10 milioni di euro e fu subito protagonista in un Diavolo ricco di campioni. Gioca solamente due stagioni col Milan, vincendo una Supercoppa Italiana contro i biancocelesti ma entra subito nel cuore dei tifosi per il suo modo di giocare fatto di grinta e tenacia e per i due gol nei derby.

Tra i giocatori che hanno avuto un buon impatto dopo il passaggio da Roma a Milano si può citare anche Massimo Oddo. Arrivato nel 2007, l'ex capitano laziale fu parte della rosa che conquistò la Champions League nella stessa stagione, offrendo un contributo importante sulla fascia destra e giocando da titolare la finale di Atene. Dopo un prestito al Bayern Monaco, torna al Milan e vince lo Scudetto e la Supercoppa Italiana sotto la guida di Massimiliano Allegri.

I flop: che abbagli Biglia e Luka Romero — Per quanto riguarda i cosiddetti flop, non bisogna tornare troppo indietro. Per il primo che vogliamo ricordare si torna all'estate del 2017, quella delle 'cose formali'. In quel mercato, il Milan di Fassone e Mirabelli acquista per 20 milioni di euro Lucas Biglia dopo alcuni anni molto positivi alla Lazio. Arrivato come leader del nuovo centrocampo rossonero, non riesce a lasciare il segno nella storia del Milan a causa di tanti infortuni e prestazioni altalenanti.

Per concludere, una meteora che non ha lasciato nulla al Milan, se non i 3,5 milioni di euro per la cessione. Parliamo di Luka Romero, talento offensivo classe 2004 arrivato a parametro zero dalla Lazio nel 2023. Dopo appena sei mesi e cinque gare in rossonero, inizia il giro di prestiti fino al Cruz Azul, che lo acquista definitivamente nel gennaio 2025.