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Croazia, i convocati del CT Dalic per le amichevoli di marzo: chiamato Modric con altri 7 ‘italiani’

Croazia, i convocati del CT Dalic per le amichevoli di marzo: chiamato Modric e altri 7 'italiani'
Luka Modric, centrocampista del Milan classe 1985, figura nell'elenco dei convocati del Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, per le prossime amichevoli internazionali contro Colombia e Brasile. Ma quanti giocatori che militano in Serie A!
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modric, centrocampista del Milan, figura nell'elenco dei convocati della Croazia per le prossime due amichevoli internazionali in programma contro la Colombia e il Brasile. Con il Pallone d'Oro 2018, altri sette giocatori che militano nel campionato di Serie A. Qui di seguito, dunque, la lista diramata dal Commissario Tecnico, Zlatko Dalic.

Portieri: Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City), Karlo Letica (Lausanne-Sport).

Difensori: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco),  Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augsburg), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Amburgo), Ivan Smolčić (Como).

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Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

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Attaccanti: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo).

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