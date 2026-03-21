Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
LEGGI ANCHE: Milan, arrivato l'esito degli esami di Leão: ecco come sta l'attaccante portoghese | PM News >>>
Attaccanti: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA