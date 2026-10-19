Bernardo Corradi non è più l’allenatore della Sampdoria. L'ufficialità è arrivata in serata: il club ligure ha deciso di esonerare l'ex collaboratore tecnico del Milan nell’ultimo mandato di Massimiliano Allegri. In cima alla lista dei candidati per sostituirlo c'è Marco Giampaolo, nome che conosce bene sia l'ambiente rossonero che quello blucerchiato. Il tecnico 59enne, fresco di esonero dalla Cremonese, sta limando gli ultimi dettagli per la risoluzione contrattuale con il club lombardo.

Ex Milan, Corradi esonerato dalla Sampdoria: i motivi

Il comunicato ufficiale della Sampdoria

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".

La storia di Bernardo Corradi

A costare la panchina aè stato un inizio di stagione impietoso. Nelle prime sette giornate di Serie B, la Sampdoria ha collezionato: numeri che valgonoA preoccupare è anche il dato della difesa, fin qui la peggiore del torneo con 15 reti subite a fronte di appena 7 gol realizzati.Questa ladiramata dallaper comunicare il licenziamento diDopo una carriera da attaccante terminata nel 2012,inizia il percorso da allenatore nelle giovanili della Nazionale italiana, che ha guidato dall'Under 17 all'Under 20 tra il 2017 e il 2025. La scorsa estate si unisce al tecnico toscano e lo segue alper quella che sarà la sua prima esperienza fuori dalla Figc. Terminata l'avventura in rossonero,lascia lo staff di Allegri per diventare l'allenatore della