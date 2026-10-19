La Sampdoria solleva dall'incarico Bernardo Corradi dopo l'inizio shock in B: si valuta il ritorno dell'ex Milan Marco Giampaolo
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Bernardo Corradi non è più l’allenatore della Sampdoria. L'ufficialità è arrivata in serata: il club ligure ha deciso di esonerare l'ex collaboratore tecnico del Milan nell’ultimo mandato di Massimiliano Allegri. In cima alla lista dei candidati per sostituirlo c'è Marco Giampaolo, nome che conosce bene sia l'ambiente rossonero che quello blucerchiato. Il tecnico 59enne, fresco di esonero dalla Cremonese, sta limando gli ultimi dettagli per la risoluzione contrattuale con il club lombardo.
Ex Milan, Corradi esonerato dalla Sampdoria: i motiviA costare la panchina a Corradi è stato un inizio di stagione impietoso. Nelle prime sette giornate di Serie B, la Sampdoria ha collezionato una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte: numeri che valgono l’ultimo posto in classifica. A preoccupare è anche il dato della difesa, fin qui la peggiore del torneo con 15 reti subite a fronte di appena 7 gol realizzati.
Il comunicato ufficiale della SampdoriaQuesta la nota ufficiale diramata dalla Sampdoria per comunicare il licenziamento di Corradi:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".
La storia di Bernardo CorradiDopo una carriera da attaccante terminata nel 2012, Corradi inizia il percorso da allenatore nelle giovanili della Nazionale italiana, che ha guidato dall'Under 17 all'Under 20 tra il 2017 e il 2025. La scorsa estate si unisce al tecnico toscano e lo segue al Milan per quella che sarà la sua prima esperienza fuori dalla Figc. Terminata l'avventura in rossonero, Corradi lascia lo staff di Allegri per diventare l'allenatore della Sampdoria.
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