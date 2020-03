Coronavirus: tutte le donazioni per fronteggiare l’emergenza

ULTIME NEWS – Come riporta questa mattina il quotidiano ‘Repubblica’, sono davvero tanti i personaggi famosi – dello sport o meno – che hanno contribuito a donare o a far donare vista l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Oltre a Fedez e alla Ferragni, che in pochi giorni hanno raccolto più di 3 milioni di euro grazie ai loro followers, anche altri personaggi famosi stanno facendo donazioni per fronteggiare l’emergenza. Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, e la moglie hanno versato 120 mila euro alla Città della Salute di Torino per l’acquisto di materiali sanitari utili nella lotta a virus. Un gesto anche di riconoscenza verso la struttura che nel 2016 curò il figlio malato.

Mezzo milione di euro è stato finora raccolto dai giocatori dell’Inter e dallo staff tecnico, che hanno lanciato “Together as team” come campagna globale di crowdfunding rivolta al club e ai tifosi in tutto il mondo per raccogliere risorse da destinare al dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell’ospedale Sacco di Milano. Prima si era mosso in prima persona il presidente Steven Zhang, quando ancora il virus era stato preso dai più sottogamba.

Anche il Milan ha lanciato una raccolta fondi tra i sostenitori, il club ha già donato 250 mila euro all’Areu, impegnata ad affrontare le emergenze sanitarie in Lombardia, e i giocatori una giornata di stipendio.

L’Atalanta e il suo ct Gian Piero Gasperini, in collaborazione con la onlus Cesvi, hanno donato invece 50mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture messe più sotto stress dall’emergenza, e hanno promosso una raccolta i con un video appello. Bellissima anche l’iniziativa di Josip Ilicic: continua a leggere>>

