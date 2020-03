Coronavirus, donazione di Bonucci alla Città della Salute di Torino

ULTIME NEWS – Bel gesto per Leonardo Bonucci per fronteggiare l’emergenza coronavirus. L’ex difensore del Milan ha donato 120 mila euro, destinati alla Città della Salute di Torino. Cifra che sarà destinata all’acquisto di due ecografi portatili, di cui uno dotato anche di sonde pediatriche, per le Rianimazioni della Città della Salute di Torino, per la valutazione “al letto” dei pazienti in Terapia Intensiva. Ma anche all’acquisto di circa 50 maschere filtranti a circuito d’aria, riutilizzabili, con il materiale di ricambio per circa due mesi di lavoro. Ecco il ringraziamento di Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità: “In questi giorni molto difficili per il nostro servizio sanitario regionale è di conforto incontrare la solidarietà di tante persone che vogliono contribuire, in varia forma, al buon funzionamento della Sanità. Ringrazio i coniugi Bonucci per la loro generosità e spero, ad emergenza finita, di poterli incontrare per una calorosa stretta di mano e un abbraccio, insieme a tutti gli altri benefattori”. Intanto ecco i numeri parziali del Milan in questa stagione, continua a leggere >>>

