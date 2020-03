Coronavirus – Ibrahimovic lancia una raccolta fondi per la lotta al CoVid_19

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha annunciato, in un video pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, una raccolta fondi per combattere la pandemia da coronavirus in Italia e nel mondo.

La raccolta fondi, denominata ‘Kick the Virus away!‘, raggiungibile a questo indirizzo, sarà direttamente devoluta a ‘Humanitas‘ per contribuire a rafforzare le Terapie Intensive e i Pronto Soccorso degli ospedali di Rozzano/Milano, Bergamo, Castellanza (VA) e Torino.

Sulla lotta al coronavirus è intervenuto, oggi, anche un altro grande attaccante legato ai colori rossoneri, Andriy Shevchenko. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

