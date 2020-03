VIDEO – Coronavirus, Ibrahimovic invita tutti ad aiutare la sanità

VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, con un video pubblicato sul proprio account di ‘Instagram‘, ha lanciato un appello ai colleghi ed agli atleti per la lotta al CoVid_19.

“L’Italia mi ha sempre dato tanto ed ora, in questo momento drammatico, voglio dare indietro anche di più a questa nazione che amo. Ho deciso, insieme con le persone che lavorano con me, di creare una raccolta fondi per Humanitas per gli ospedali e di usare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibili”, ha esordito Ibrahimovic.”

“È un problema serio ed abbiamo bisogno di un aiuto concreto e non soltanto di un video – ha continuato il nativo di Malmö -. Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli atleti professionisti e di quelli che vogliono fare una piccola o una grande donazione, in relazione alle loro possibilità, per dare un calcio al virus”.

“Insieme – ha concluso Ibrahimovic -, possiamo veramente aiutare gli ospedali, i dottori e gli infermieri che lavorano senza sosta ogni giorno per salvare le nostre vite. Perché oggi noi siamo quelli che li ringraziamo! Calciamo via il Coronavirus e vinciamo questa partita. E ricordate: se il virus non viene da Zlatan, è Zlatan che va dal virus!.

