Cessione Milan – Duello tra Investcorp e RedBird: gli arabi restano in pole

Le ultime news sulla cessione del Milan: come viene riportato dal Corriere della Sera, entra in gioco RedBird, ma Investcorp resta in pole

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, fa il punto relativo alla cessione del Milan. Come viene spiegato dal quotidiano, è entrato in scena il fondo Usa RedBird Capital Partners (ECCO CHI E') che avrebbe offerto 1 miliardo di euro per acquisire la società. Che ci fossero altre offerte era noto e quindi non è una sorpresa, anche perchè Elliott ha compiuto grande lavoro per quanto concerne il risanamento dei conti, unito a buoni risultati sportivi. Il Milan ad oggi viene considerato un ottimo investimento.

RedBird è una società americana che gestisce 4,5 miliardi di dollari e che è specializzata negli investimenti nel mondo dello sport. Ad esempio ha una partnership con la NFL, con i New York Yankees e nel 2020 ha preso l'85% del Tolosa. In più, la cosa più importante, è che l'anno scorso ha preso una quota di minoranza di Fenway Sports Group, gruppo proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox.

La cifra offerta è di 1 miliardo euro, quindi inferiore a quella di Investcorp, che ha messo sul piatto 1,1 miliardi. Il fondo del Bahrain resta in pole position, con il Corriere della Sera che dà il 70% di riuscita dell'operazione. E' anche vero che, così come abbiamo scritto noi di Pianetamilan.it, ieri è scaduta l'esclusiva tra Elliott e Investcorp, quindi il fondo americano può trattare con chiunque.

Elliott ci pensa, anche perchè si sta valutando non solo la cifra offerta, ma la struttura dell'operazione, con Investcorp potrebbe mettere in gioco 800 milioni di risorse proprie e 400 milioni di euro di prestito. La decisione finale verrà probabilmente presa a fine campionato, visto che la squadra di Pioli si sta giocando punto a punto il campionato con l'Inter. In questo momento il sogno scudetto ha la massima priorità. Ci sarà tempo di pensare alla cessione del Milan.

