Cessione Milan, RedBird: ecco chi è la società concorrente di Investcorp

Ecco un altro concorrente riguardo alla cessione del Milan: la società americana RedBird. Ecco cosa fa e la sua influenza nel mondo del calcio

La trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan procede da settimane, ma attenzione ad un intoppo che potrebbe mettere tutto in discussione. Nella giornata di oggi 'Sky Sport UK' ha lanciato l'importante indiscrezione su un nuovo potenziale compratore del club rossonero: si tratta di 'RedBird ', una società americana che si è fatta conoscere molto bene nel mondo del calcio. Innanzitutto 'RedBird' possiede l'85% delle quote societarie del Tolosa , squadra che milita in Ligue 1.

Ma il club francese non è l'unico che ha attirato l'interesse degli americani. Lo scorso giugno, infatti, 'Redbird' ha acquistato una quota di minoranza in 'Fenway Sports Group', il gruppo che controlla il Liverpool per un cifra pari a circa 750 milioni di dollari. 'RedBird' è stata fondata da Gerry Cardinale , un ex partner di Goldman Sachs, e gestisce 6 miliardi di dollari di investimenti in settori tra cui beni di consumo, servizi finanziari e telecomunicazioni, media e tecnologia.

Un quadro che fa comprendere al meglio l'interesse per un brand storico e in ascesa come il Milan. L'offerta avanzata sarebbe da un miliardo di euro, su per giù la cifra che avrebbe messo Investcorp sul piatto di Elliott. Una novità che fa drizzare le antenne proprio perché, come appreso dalla nostra redazione, il rapporto di esclusività tra il fondo americano e quello arabo è scaduto proprio in data odierna. Per questo motivo il nuovo potenziale compratore ha colto la palla al balzo e avanzato l'offerta. Ma c'è da dire che Investcorp rimane in assoluto vantaggio, con il closing che non sarebbe così lontano dall'essere siglato. La situazione va comunque monitorata con attenzione, perché fin quando non c'è nero su bianco nulla è scontato.