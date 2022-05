Calciomercato Milan – Trequarti, ecco qual è il grande sogno rossonero

Il Milan di Stefano Pioli è in lotta per lo Scudetto ma, comunque vada la stagione, nel prossimo calciomercato estivo la squadra rossonera sarà rinforzata in maniera adeguata. Basteranno 5-6 innesti mirati, molti di loro già individuati, affinché questo gruppo compia un salto di qualità e sia competitivo anche in Champions League. I dirigenti milanisti Paolo Maldini e Frederic Massara già lavorano in questa direzione, in attesa di capire se il budget per la campagna acquisti lo metterà Elliott oppure il fondo InvestCorp, in trattativa per l'acquisizione del club rossonero.