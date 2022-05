Cessione Milan – Investcorp e l’inserimento di RedBird: il punto | PM News

Le ultime sulla cessione del Milan: è terminata l'esclusiva tra il fondo Elliott e Investcorp. Ecco cosa abbiamo scoperto

E' un giorno molto importante per la cessione del Milan. Come vi stiamo raccontando da qualche ora, Mark Kleinman, giornalista di SkySportUK, ha scritto che RedBird Capital Partners, società americana, avrebbe offerto 1 miliardo di euro per acquistare il Milan. Una news da certi punti di vista clamorosa, visto che, nelle ultime settimane si è parlato solo di Investcorp , che, come noto, ha avanzato un'offerta molto importante da 1,2 miliardi di euro.

Ma come stanno davvero le cose? Secondo quanto ci risulta, oggi sarebbe scaduta l'esclusiva tra il fondo Elliott e Investcorp. Questo significa che il fondo americano può trattare con chi vuole per vendere la società. Questo non vuol dire però che la trattativa sia saltata, anzi: l'affare è molto vicino alla chiusura, cioè al closing. Il Milan, però, è diventato un vero e proprio gioiello e dunque potrebbero inserirsi in extremis altri acquirenti, come appunto RedBird. Vedremo come andrà a finire, ma sono ore molto calde per la cessione del Milan. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>