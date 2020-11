Cessione Milan, Brambati: “Arnault vuole il club: lo so perché…” / News

Arnault vuole il Milan: parola di Brambati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Brambati, noto procuratore, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. La questione ha sollevato il tema della cessione della società a Bernard Arnault, accostato al Milan da diversi mesi come probabile compratore. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “La precedenza va data a Donnarumma, è giovane e ti saresti garantito un portiere per altri 5 anni. Donnarumma poi vuole mettersi in gioco in Champions League e il Milan ora non può garantirgliela. Il Milan si può aggrappare al fattore emotivo del giocatore e a una possibile vendita, che potrebbe far cambiare l’idea ai giocatori”.

Sulla possibile vendita del Milan

“Una persona mi ha detto che ha parlato al telefono con Arnault e che ha l’intenzione di diventare il proprietario del club“.

