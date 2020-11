Arnault: “Italia fondamentale per LVMH”. I tifosi del Milan sognano | News

Arnault ha parlato. Ed i sostenitori del Milan incrociano le dita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bernard Arnault, proprietario del gruppo di lusso LVMH, è, da tempo, accostato al Milan. Si parla spesso, infatti, di un possibile interesse del milionario francese nei confronti del Milan, attualmente di proprietà, come noto, del fondo Elliott Management Corporation.

Oggi Arnault ha rilasciato delle dichiarazioni importanti che, di fatto, consentono qualche piccolo volo pindarico ai sostenitori della squadra di Stefano Pioli. Per Arnault, infatti, nonostante LMVH sia un gruppo fondato a Parigi, “l’Italia è importante come la Francia. Vi produciamo soprattutto per la divisione moda e pelletteria e abbiamo 30 manifatture che lavorano per le maison italiane e per quelle francesi, come il calzaturificio di Louis Vuitton a Fiesso d’Artico”. Così viene riportato dal ‘Sole 24 Ore‘ oggi in edicola.

Il Milan potrebbe essere il prossimo investimento di Arnault nel nostro Paese? Per il momento, non è dato saperlo. Anche se, va detto, i ‘rumors‘ su una possibile compravendita del club rossonero non accennano a diminuire, neanche in questo periodo. “Nel 2019 abbiamo investito in Italia oltre 200 milioni di euro, una grande cifra da destinare a un solo Paese. L’anno scorso abbiamo aperto la nuova manifattura ‘Celine‘ sempre in Toscana, qualche settimana fa abbiamo ampliato quella di Thélios e oggi ecco Fendi“, ha aggiunto Arnault.

“Investiamo molto nella formazione dei giovani artigiani, anche con il nostro Institut des Métiers d’Excellence, un programma che in Italia è particolarmente attivo. Non solo ci basiamo sul know how italiano, ma ne facciamo parte», ha spiegato quindi Arnault in relazione, ancora, al territorio del nostro Paese. Se il matrimonio con il Milan si farà, saranno i posteri a dirlo. Intanto, registriamo come, per l’imprenditore francese, l’Italia sia un’ottima località nella quale avere le mani in pasta.

E se sono rose, probabilmente, fioriranno.