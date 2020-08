Centrocampo Milan – Con Tonali e Bakayoko un reparto top

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo svariate annate non esattamente fortunate, il Milan comincia ad intravedere un barlume di speranza. Il rendimento post-lockdown ha dato positività ad un ambiente già pronto all’ennesima rivoluzione. E invece no: Stefano Pioli ha scacciato il fantasma di Ralf Rangnick a suon di prestazioni convincenti, meritando la conferma fino al 2022. Insieme a lui Paolo Maldini e Frederic Massara, che costituiscono gli elementi fondamentali verso una continuità di progetto che non si vedeva da tempo.

Il Milan riparte da qui, ma è consapevole di dover fare qualcosa in più per migliorare un sesto posto in classifica che non gli compete. E allora testa al mercato, ci sarà da ricercare giocatori funzionali per la crescita della squadra. Sono moltissimi i nomi che vengono accostati al Milan, ma sono due i giocatori su cui i rossoneri stanno lavorando con insistenza: si tratta di Sandro Tonali e Tiemoué Bakayoko. Su entrambi la dirigenza si è sbilanciata e vuole cercare di accaparrarseli al più presto. Il giovane classe 2000 sarebbe un vero colpo di mercato che darebbe un certo lustro al Milan. Conteso da diverse squadre italiane e straniere, Tonali ha già espresso la volontà di vestire la maglia rossonera, squadra per cui tifa da sempre.

Per Tiemoué Bakayoko si tratterebbe di un ritorno. Il francese, dopo un periodo di adattamento, è diventato un perno insostituibile dello scacchiere di Gennaro Gattuso. Dopo il riscatto mancato e un anno al Monaco, il giocatore è ormai vicino al suo secondo sbarco in Italia. I due centrocampisti, insieme a Ismael Bennacer e Franck Kessie, formerebbero un reparto di tutto rispetto formato da 4 potenziali titolari. Sarebbe questo l’obiettivo di Stefano Pioli che, in caso di qualificazione in Europa League, ha bisogno di ricambi di livello, finora mai avuti a disposizione.

Ancora nulla è deciso, si continua a trattare ad oltranza, ma il barlume di speranza post-covid, potrebbe diventare luce abbagliante con l’arrivo di Tonali e Bakayoko. Il Milan è al lavoro, i tifosi sperano.

