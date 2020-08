PM – Calciomercato Milan – Bakayoko, passi avanti con il Chelsea: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko si avvicina a grandi passi verso il Milan. E’ ormai da diverse settimane che il centrocampista viene accostato al club rossonero, e tra l’altro anche lo stesso Maldini ha ammesso lo scorso martedì l’esistenza di una trattativa con il Chelsea.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi passi avanti tra il Milan e il club inglese per Bakayoko. I contatti sono costanti, e c’è fiducia per il buon esito dell’operazione, ma manca ancora un accordo definitivo, soprattutto per quanto concerne la cifra dell’eventuale riscatto (che potrebbe essere inferiore ai 30 milioni).

In tanti inoltre ci chiedono se l’eventuale arrivo di Tonali pregiudicherebbe il ritorno di Bakayoko. Secondo quanto scoperto, non è così: il Milan è consapevole di doversi rinforzare a centrocampo sia a livello numerico e sia a livello qualitativo e dunque entrambi i giocatori potrebbero vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Un accordo con il Chelsea per Bakayoko alla fine si troverà, ma non siamo ancora alla fumata bianca.

