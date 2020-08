Europa League – Milan, incognita testa di serie: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan potrebbe non essere testa di serie nei play-off di Europa Laegue. E’ una possibilità, ma in realtà non c’è ancora niente di certo. Al momento ci sono già sedici club che hanno un ranking superiore a quello dei rossoneri e lunedì ci saranno i sorteggi del secondo turno, mentre martedì quelli il terzo, dove la squadra di Pioli sarà testa di serie.

Per far sì che il Milan sia testa di serie anche nei play-off bisogna sperare che almeno quattro squadre (di quelle ovviamente con il ranking superiore al Milan) siano sconfitte nel prossimo turno, ad esclusione di Besiktas, Sporting, PSV e Viktoria Plzen che partiranno dal terzo turno.

