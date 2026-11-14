L'impatto di Gonçalo Ramos con il mondo Milan continua a scatenare opinioni contrastanti: qualcuno invoca alla pazienza, mentre altri lo hanno già etichettato come l'ennesimo giocatore strapagato. Anche Fabio Caressa, storica voce di 'Sky Sport', ha detto la sua sul rendimento del centravanti portoghese.

Milan, Caressa su Ramos

"Gonçalo Ramos gioca sempre, dovrebbe fare un sacco di gol e chiudere partite che fatichi ad affrontare. Invece si sbatte per la squadra, ma tocca pochissimi palloni in area di rigore, viene servito anche poco. Non vorrei che si iniziasse a dire che è generoso ma non segna. Quando devi sbloccare partite chiuse ti serve e deve diventare più egoista".

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube,ha spiegato cosa sta mancando aper diventare veramente un fattore per il

Caressa fa riferimento ad una sensazione che tanti tifosi rossoneri hanno provato al momento dell'assist per Pulisic. Da una posizione così favorevole, ci si aspettava un tiro in porta da parte di un attaccante, soprattutto se sta facendo fatica a trovare la via del gol. Il passaggio per lo statunitense si è poi rivelato la scelta vincente, ma può essere considerato anche il cosiddetto "assist della paura".

Un avvio di stagione tra alti e bassi

La partita di Ramos contro il Genoa

Tiri: 1

1 Assist: 1

1 Passaggi riusciti/tentati: 11/18

11/18 Tocchi: 34

34 Dribbling riusciti/tentati: 1/4

1/4 Duelli vinti/ingaggiati: 5/15

Prelevato in estate dal Paris Saint-Germain perpiù bonus,è arrivato alcon grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insiemenumeri discreti, arricchiti dal. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore ein Italia e in Europa.Ecco qualche statistica interessante che spiega la prestazione diin(dati 'Sofascore'):

La prova dell'ex Paris Saint-Germain non è stata entusiasmante, ma questa volta gli va dato atto di aver partecipato attivamente ad entrambe le reti: nella prima con il movimento a liberare lo spazio per Cisse, nella seconda con l'assist per Pulisic.