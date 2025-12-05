Cagliari, si teme grave infortunio per Felici: tra un mese la sfida col Milan

Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero
Entrato al 40' della ripresa, quando i calci di rigore sembravano una certezza più che una possibilità, ha subito l'infortunio a seguito di un contrasto nella propria area. Subito dopo smorfie di dolore, ma non preoccupavano le sue condizioni. Infatti, il calciatore si è anche incaricato di calciare un rigore, finito poi sulla traversa della porta difesa da Milinkovic Savic.
Le sue condizioni hanno iniziato a preoccupare lo staff medico del Cagliari il giorno successivo, vedendo il ginocchio di Felici gonfiarsi in modo preoccupante. Nelle prossime ore sono attese note ufficiali dal club sardo. Se venissero confermate le voci delle ultime ore, l'attaccante rossoblù salterà certamente la partita casalinga contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma il prossimo 2 gennaio 2026.
