Cagliari, che guaio: per Felici si teme un lungo stop, possibile rottura del crociato

Cagliari, si teme grave infortunio per Felici: tra un mese la sfida col Milan
In attesa di comunicazioni ufficiali dal Cagliari, c'è il rischio concreto di un infortunio grave per l'attaccante rossoblù Mattia Felici. Tra meno di un mese la sfida col Milan, ma per il classe 2001 si tema la rottura del crociato
La partita di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari è stata una sfida maledetta per entrambe le formazioni. Dopo l'infortunio, seppur più leggero, di Lobotka tra le fila del club azzurro, un nuovo infortunio arriva da questa gara. Parliamo dell'attaccante rossoblù Mattia Felici.

Secondo le ultime indiscrezioni si teme il peggio per il classe 2001 romano. Atteso nelle prossime ore a Villa Stuart per le visite e gli accertamenti di rito, sembra possibile la rottura del crociato per il giovano esterno del Cagliari, che dopo il grave infortunio di Belotti dovrà, molto probabilmente, fare a meno di un altro importante attaccante per i prossimi mesi.

Entrato al 40' della ripresa, quando i calci di rigore sembravano una certezza più che una possibilità, ha subito l'infortunio a seguito di un contrasto nella propria area. Subito dopo smorfie di dolore, ma non preoccupavano le sue condizioni. Infatti, il calciatore si è anche incaricato di calciare un rigore, finito poi sulla traversa della porta difesa da Milinkovic Savic.

Le sue condizioni hanno iniziato a preoccupare lo staff medico del Cagliari il giorno successivo, vedendo il ginocchio di Felici gonfiarsi in modo preoccupante. Nelle prossime ore sono attese note ufficiali dal club sardo. Se venissero confermate le voci delle ultime ore, l'attaccante rossoblù salterà certamente la partita casalinga contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma il prossimo 2 gennaio 2026.

