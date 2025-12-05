Pianeta Milan
Napoli, emergenza a centrocampo per Conte. Nuovo infortunio per Lobotka, in dubbio per la Supercoppa Italiana

Napoli, nuovo infortunio per Lobotka. Supercoppa Italiana a rischio?
Nuovo infortunio a centrocampo per il Napoli di Conte: l'ultimo a fermarsi è stato Stanislav Lobotka. Supercoppa Italiana contro il Milan a rischio?
"Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" scrive il Napoli attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

Prima della partita di Coppa Italia Napoli-Cagliari, che ha visto vincitrice la squadra di Antonio Conte dopo diversi calci di rigore, il centrocampista slovacco Lobotka ha 'sentito tirare' e si è dovuto fermare per non complicare la situazione in mezzo al campo del club partenopeo, reparto che presenta già due infortunati pesanti. Parliamo dei due super centrocampisti titolari della rosa del tecnico leccese, ovvero Kevin De Bruyne e Frank Anguissa.

Ennesimo infortunio del Napoli che preoccupa il suo allenatore per i prossimi impegni fondamentali, in un mese di dicembre caldissimo. Nel giro di due settimane il club azzurro avrà 4 partite in 3 competizioni diverse: due in Serie A (tra cui il big match con la Juventus di questo weekend), una in Champions League e l'ultima di questo mini ciclo contro il Milan, in occasione della Supercoppa Italiana 2025. I prossimi giorni saranno importanti per capire le condizioni del mediano di Conte, cercando di capire se potrà essere disponibile o meno per la sfida del 18 dicembre in Arabia Saudita.

