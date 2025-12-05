Napoli, nuovo infortunio per Lobotka. Supercoppa Italiana a rischio?

"Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" scrive il Napoli attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

Prima della partita di Coppa Italia Napoli-Cagliari, che ha visto vincitrice la squadra di Antonio Conte dopo diversi calci di rigore, il centrocampista slovacco Lobotka ha 'sentito tirare' e si è dovuto fermare per non complicare la situazione in mezzo al campo del club partenopeo, reparto che presenta già due infortunati pesanti. Parliamo dei due super centrocampisti titolari della rosa del tecnico leccese, ovvero Kevin De Bruyne e Frank Anguissa.