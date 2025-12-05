Napoli, nuovo infortunio per Lobotka. Supercoppa Italiana a rischio?

Ennesimo infortunio del Napoli che preoccupa il suo allenatore per i prossimi impegni fondamentali, in un mese di dicembre caldissimo. Nel giro di due settimane il club azzurro avrà 4 partite in 3 competizioni diverse: due in Serie A (tra cui il big match con la Juventus di questo weekend), una in Champions League e l'ultima di questo mini ciclo contro il Milan, in occasione della Supercoppa Italiana 2025. I prossimi giorni saranno importanti per capire le condizioni del mediano di Conte, cercando di capire se potrà essere disponibile o meno per la sfida del 18 dicembre in Arabia Saudita.
