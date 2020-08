Cagliari, Pavoletti: “Ringrazio i giocatori del Milan per l’applauso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso di Milan-Cagliari, dopo quasi un anno dall’infortunio al ginocchio, Leonardo Pavoletti ha fatto il suo rientro in campo. L’attaccante rossoblù, ai canali ufficiali del club, ha ringraziato anche i giocatori rossoneri per l’applauso: “Oggi penso di essere stato più contento di quando ho esordito in Serie A. Era difficile immaginare di riuscire a rientrare nello stesso campionato dopo due rotture del legamento crociato, sono felice ed emozionato di essere riuscito a giocare anche pochi minuti, seppur in uno stadio vuoto. Ringrazio i compagni e anche i giocatori del Milan per gli applausi che mi hanno riservato al momento dell’ingresso in campo“.

