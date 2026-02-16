Pianeta Milan
Borghi: “Fullkrug? Penalty calciato malissimo. Si è inceppato tirando fuori”

Il Milan vince a Pisa, ma che rigore sbagliato da Fullkrug! Le parole del giornalista Stefano Borghi in merito al penalty del tedesco
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha voluto commentare la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.Borghi, oltre ad aver analizzato l prestazione di squadra dei rossoneri, ha voluto soffermarsi sul rigore sbagliato da Niclas Fullkrug. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, parla Borghi

LEGGI ANCHE: Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all’Inter

“Rispetto ad altre tracce viste in questa stagione del Milan, i rossoneri non sono riusciti a costruire e blindare sul vantaggio ottenuto. All’inizio del secondo tempo il Milan ha sprecato malamente la palla che avrebbe chiuso la partita, il penalty calciato malissimo da Fullkrug. Con quella finta si aspettava un movimento del portiere che non c’è stato e si è inceppato tirando fuori. È stata una serataccia che però non cambia la bontà dell’operazione. In queste occasioni però deve essere incisivo perchè lui è arrivato per questo, se non lo fa il suo contributo diventa inevitabilmente inferiore. È arrivato per entrare e farsi valere in queste occasioni, invece l’altra sera ha rischiato di complicare tanto le cose”

