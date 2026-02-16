Pianeta Milan
Pellegatti: “Calvelli ha già un bel rapporto con Allegri. Furlani? Non so se rimarrà”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, ha voluto parlare della situazione societaria del Milan: da Calvelli a...
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto parlare della situazione societaria dei rossoneri, facendo riferimento a Massimo Calvelli e alla possibilità che il Milan entri a far parte della NBA Europea. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ieri avviamo più volte sottolineato la presenza di Gerry Cardinale, non si sa se sarà a San Siro, si pensa di no, rimarrà anche oggi a Milano per impegni istituzionali secondo me legati molto al prossimo suo obiettivo. RedBird è tesa a costruire questa nuova NBA europea, ci sono delle buone possibilità che il Milan entri in questo grande progetto e quindi oggi a Milano, probabilmente insieme a Massimo Calvelli, che è il suo uomo di fiducia e che diventerà certamente in futuro l'uomo forte del Milan, vedo nel futuro un organigramma con Massimo Calvelli uomo forte della società, diretta emanazione di Gerry Cardinale, bisognerà capire la posizione di Ibrahimovic.

Stando così le cose non dovrebbero esserci pericoli per un eventuale cambio nella posizione del direttore sportivo, che in effetti molti pensavano un po' caduca, dovesse rimanere Giorgio Furlani. Io non so se Furlani rimarrà a Giugno, non lo posso prevedere, ma non sarei sorpreso se ci fossero rivoluzioni in questo senso. Calvelli ha già un bel rapporto con Allegri, diventerà il general manager della squadra con l'esperienza di Igli Tare come direttore sportivo

