Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto parlare della situazione societaria dei rossoneri, facendo riferimento a Massimo Calvelli e alla possibilità che il Milan entri a far parte della NBA Europea. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Pellegatti

"Ieri avviamo più volte sottolineato la presenza di Gerry Cardinale, non si sa se sarà a San Siro, si pensa di no, rimarrà anche oggi a Milano per impegni istituzionali secondo me legati molto al prossimo suo obiettivo. RedBird è tesa a costruire questa nuova NBA europea, ci sono delle buone possibilità che il Milan entri in questo grande progetto e quindi oggi a Milano, probabilmente insieme a Massimo Calvelli, che è il suo uomo di fiducia e che diventerà certamente in futuro l'uomo forte del Milan, vedo nel futuro un organigramma con Massimo Calvelli uomo forte della società, diretta emanazione di Gerry Cardinale, bisognerà capire la posizione di Ibrahimovic.