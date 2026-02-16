Pianeta Milan
Borghi: “La vittoria del Milan contro il Pisa tiene il Milan in pole position per il loro obiettivo”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ha commentato la vittoria del Milan a Pisa: le sue parole sui difensori...
Alessia Scataglini
Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ha commentato la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni legate al lavoro fatto dai difensori rossoneri.

Milan, le parole di Borghi

Sul gol del Pisa, ancora una volta, ripeto che i difensori del Milan sono inseriti in un contesto di totale focalizzazione, di totale armonia e di totale collettività allora sanno rendere molto bene, se invece devono in certe situazioni cavarsela da soli con pezze da mettere, ogni tanto non ci arrivano.

Pezza che ha messo Luka Modric con un gol da campioni, perchè lo pensa, lo imbastisce, bravo Ricci a dargli la palla di ritorno e poi lo confezione e lo chiude con uno scavetto sintomo di classe, eleganza.

LEGGI ANCHE: Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all’Inter

È stata una vittoria fondamentale per c’è un passo falso sarebbe stato pesante da sostenere, una vittoria che tiene il Milan in pole position per centrare il proprio grande macro obiettivo che è il quarto posto, ma lo tiene anche nel ruolo di prima antagonista dell’Inter”

