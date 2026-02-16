Pianeta Milan
Pellegatti: “La linea di Allegri? Massima concentrazione su Milan-Como”

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto parlare della classifica in Serie A dopo la 25esima giornata
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto parlare un po' della situazione legata alla classifica classifica dopo gli ultimi impegni di Serie A, soprattutto dopo Inter-Juventus e gli errori arbitrali commessi. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

"Il Milan guadagna 3 punti sulla Juventus, oggi quinta e 2 punti su Napoli e Roma che hanno pareggiato. C'è stato un miglioramento per quello che riguarda l'obiettivo del Milan di arrivare tra le prime 4, ma per quello che riguarda lo scudetto non è stata una giornata positiva perchè il Milan non ha recuperato punti all'Inter.

Non mi sono soffermato sugli episodi arbitrali perchè so che la linea di Massimiliano Allegri è massima concentrazione sull'impegno col Como, massima concentrazione di rimanere in scia all'Inter, massima concentrazione e soprattutto non distrarsi su episodi che riguardano le altre squadre. Non si deve perdere energia, questo il desiderio si Massimiliano Allegri e Igli Tare"

