Milan-Como, vietato sbagliare: serve il miglior Leao per restare in scia all’Inter

Il Milan ha un compito molto importante da fare: evitare la fuga dell'Inter. Proprio in questo contesto, ad Allegri serve il miglior Leao...
Alessia Scataglini
Il Milan ha un compito molto importante da fare: evitare la fuga dell'Inter e aumentare il divario sul quinto punto. Mercoledì sera, i rossoneri affronteranno il Como nel recupero della ventiquattresima giornata di campionato, e in ballo ci sono 3 punti importantissimi.

Proprio per questo, Fabregas proverà a mettere il bastone tra le ruote a Massimiliano Allegri. Ma una cosa è certa, il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori, Rafael Leao in primis. Il numero 10 portoghese però,  fino a questo momento della stagione, non ha mai giocato ai suoi livelli consueti.

I numeri del portoghese

Se guardiamo le statistiche, il portoghese ha segnato ben 7 gol in 17 partite di campionato, 13 delle quali partito da titolare. La sensazione che trapela ultimamente è che Leao, ancora, non si sia ben integrato del tutto: molto opaco in svariati match, senza la giusta cattiveria agonistica richiesta, in primis, da Massimiliano Allegri.

Ovviamente ci sono anche delle motivazioni sia a livello tattico che di condizione. Per la prima volta in assoluto, il portoghese ha cambiato ruolo: non più esterno nel 4-3-3, ma seconda punta o prima punta nel 3-5-2. Da tenere in considerazione anche l'infiammazione all'adduttore che lo ha colpito ultimamente.

Il Milan si gode un Bartesaghi in crescita esponenziale: Theo è (quasi) già dimenticato

E' sicuro, però, che a questo Milan serve il miglior Leao per continuare a sognare il 'tricolore'. Dei vari big in rossa, il portoghese è risultato essere l'unico a non aver ancora lasciato un vero e proprio segno nella stagione attuale, a differenza di Modric e Rabiot. La partita contro il Como potrebbe essere un giusto palcoscenico per far vedere realmente chi è il Rafael Leao che tutti noi conosciamo.

 

