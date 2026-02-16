Pianeta Milan
Milan, tegola Rabiot: contro il Como gioca Ricci? I numeri del diavolo senza il francese

Manca sempre meno al recupero di mercoledì sera contro il Como, ma il Milan dovrà fare a meno di Rabiot: Chi giocherà? I numeri senza il 12
Alessia Scataglini
Manca sempre meno al recupero di mercoledì sera contro il Como. Il Milan di Massimiliano Allegri però, a causa del cartellino rosso preso durante la partita contro il Pisa, dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri maggiori: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sarà, infatti, il grande assente della serata. Un imprevisto che Allegri non aveva messo in preventivo.

Milan, senza Rabiot chi a centrocampo?

Arrivato al Milan in estate dal Marsiglia, Adrien Rabiot ha giocato fin da subito tutte le partite senza mai lasciare il terreno di gioco, ad eccezione delle cinque saltate a tra fine ottobre e inizio novembre a causa di un problema muscolare al polpaccio. Appena tornato in campo nel derby contro l'Inter, il francese si è ripreso in mano le redini del centrocampo.

Rabiot, dunque, dovrà saltare la delicata sfida contro il Como, tornando poi dal 1 minuto nella gara contro il Parma, in programma domenica a San Siro. Prima però, bisogna pensare a fare punti proprio contro i lariani, per evitare che l'Inter possa fuggire. Ma su chi punterà l'allenatore livornese? Chi prenderà il suo posto? Le opzioni sono ben 3, ma spuntarla potrebbe essere Samuele Ricci.

L'ex centrocampista del Torino, arrivato anche lui in estate, quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato grande sicurezza e ottime doti tecniche: basta ripensare all'assist per Modric contro il Pisa che poi ha portato al gol della vittoria. Nonostante questo, non è da escludere l'ipotesi Loftus-Cheek o Jashari, anche se lo svizzero resta l'opzione più improbabile.

I numeri senza Rabiot

Imbattuto dalla seconda giornata di campionato, il diavolo ha saputo gestire 'al meglio' la mancanza di abito durante il periodo del suo infortunio. I rossoneri hanno, infatti, affrontato Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma conquistando tre pareggi e due vittorie.

 

