Rabiot, dunque, dovrà saltare la delicata sfida contro il Como, tornando poi dal 1 minuto nella gara contro il Parma, in programma domenica a San Siro.
Rabiot, dunque, dovrà saltare la delicata sfida contro il Como, tornando poi dal 1 minuto nella gara contro il Parma, in programma domenica a San Siro. Prima però, bisogna pensare a fare punti proprio contro i lariani, per evitare che l'Inter possa fuggire. Ma su chi punterà l'allenatore livornese? Chi prenderà il suo posto? Le opzioni sono ben 3, ma spuntarla potrebbe essere Samuele Ricci.
L'ex centrocampista del Torino, arrivato anche lui in estate, quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato grande sicurezza e ottime doti tecniche: basta ripensare all'assist per Modric contro il Pisa che poi ha portato al gol della vittoria. Nonostante questo, non è da escludere l'ipotesi Loftus-Cheek o Jashari, anche se lo svizzero resta l'opzione più improbabile.
I numeri senza Rabiot—
Imbattuto dalla seconda giornata di campionato, il diavolo ha saputo gestire 'al meglio' la mancanza di abito durante il periodo del suo infortunio. I rossoneri hanno, infatti, affrontato Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma conquistando tre pareggi e due vittorie.
