"Una vittoria arrivata alla fine con cuore, con carattere, con soluzioni tecniche e tattiche. Però ancora una volta siamo a considerare il modo di affrontare le partite del Milan. Un Milan che ha lasciato un po' andare il primo tempo. È una situazione della quale dobbiamo prendere atto e che possiamo discutere. A me risulta difficile pensare che sia una strategia pura. Potrebbe esserci questa idea di approcciare con calma e rischiare il meno possibile perché tanto l'avversario calerà di lucidità e intensità e invece noi abbiamo la possibilità di salire", il commento di Borghi.