Borghi: “Il Milan lascia andare i primi tempi: ragionamento che rallenta il processo di crescita”

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato Cremonese-Milan 0-2 di domenica scorsa in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube'. Le sue parole sulla prestazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Tre punti di fondamentale importanza quelli colti dal Milan di Massimiliano Allegri, domenica pomeriggio, nell'ultimo turno di Serie A allo 'Zini' contro la Cremonese di Davide Nicola. Dopo tante palle-gol fallite, il successo è arrivato nel finale, con il colpo di testa di Strahinja Pavlović (89') e il contropiede finalizzato da Rafael Leão (94').

Il Diavolo, quindi, è riuscito soltanto negli ultimi minuti ad avere ragione di un avversario ostico, ma non di certo irresistibile. E non è la prima volta che accade in questa stagione. Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha analizzato la prestazione dei rossoneri in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

"Una vittoria arrivata alla fine con cuore, con carattere, con soluzioni tecniche e tattiche. Però ancora una volta siamo a considerare il modo di affrontare le partite del Milan. Un Milan che ha lasciato un po' andare il primo tempo. È una situazione della quale dobbiamo prendere atto e che possiamo discutere. A me risulta difficile pensare che sia una strategia pura. Potrebbe esserci questa idea di approcciare con calma e rischiare il meno possibile perché tanto l'avversario calerà di lucidità e intensità e invece noi abbiamo la possibilità di salire", il commento di Borghi.

Il giornalista ha però chiosato così: "Questa potrebbe essere l'idea però è un ragionamento che rallenta il processo di crescita e che ti porta a prendere qualche rischio. Il Milan ha fatto un primo tempo assolutamente dimenticabile, interlocutorio, e poi nel secondo tempo ha alzato il livello".

