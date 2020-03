Bonan: “Perché parlare di Rangnick se Pioli sta facendo bene?

NEWS MILAN – Alessandro Bonan, giornalista e conduttore per ‘Sky Sport‘, ha parlato delle tante voci in merito l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan al posto di Stefano Pioli al termine dell’attuale stagione sportiva. Queste le dichiarazioni di Bonan, apparso molto scettico sull’eventuale decisione del club di Via Aldo Rossi.

“Senza volersi schierare né dalla parte di Zvonimir Boban e Paolo Maldini né dalla parte di Ivan Gazidis, ma perché parlare adesso di una sostituzione di un allenatore? Pioli si sta comportando bene, il Milan sta giocando un bel calcio, c’è ancora una bella fetta di stagione da disputare. Magari il Milan riesce a rimontare e ad ottenere un risultato straordinario, perché parlare mettere in ballo adesso la questione dell’allenatore?”.

Rangnick, tra l’altro, all’epoca del RB Lipsia aveva stilato una lista di 12 punizioni esemplari, e particolari, per tutti i calciatori indisciplinati e ribelli tra allenamento e partite. Per scoprire le più divertenti, continua a leggere >>>

