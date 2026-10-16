Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

Il Bologna prosegue la preparazione in vista della sfida contro l'Inter, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio dall'Ara. Ad un giorno dal confronto con i nerazzurri, la squadra Rossoblu ha svolto una seduta di allenamento mattutina con lo staff tecnico, impegnato a definire le ultime scelte di formazione.

Milan, Orsolini salterà il match contro il Diavolo

La notizia più negativa riguardadanno rimediato nella partita contro ilL'attaccante dovrà restare ai box per circae, oltre alla sfida controsarà costretto a saltare anche quella contro ilUna doppia assenza pesante per ilche dovrà rinunciare a uno dei suoi riferimenti offensivi proprio in una fase importante della stagione.

La gara contro il Lecce, nella quale Orsolini aveva trovato il suo primo goal stagionale, si è quindi conclusa con una doppia conseguenza: la gioia della rete ma anche lo stop forzato a casa dell'infortunio. A dare forfait ai rossoblu, però, sarà anche Holm.