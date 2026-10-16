Il Bologna perde Riccardo Orsolini: l'italiano salterà anche la gara contro il Milan
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Il Bologna prosegue la preparazione in vista della sfida contro l'Inter, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio dall'Ara. Ad un giorno dal confronto con i nerazzurri, la squadra Rossoblu ha svolto una seduta di allenamento mattutina con lo staff tecnico, impegnato a definire le ultime scelte di formazione.
Milan, Orsolini salterà il match contro il DiavoloLa notizia più negativa riguarda Riccardo Orsolini, costretto a fermarsi a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, danno rimediato nella partita contro il Lecce. L'attaccante dovrà restare ai box per circa tre settimane e, oltre alla sfida contro l'Inter, sarà costretto a saltare anche quella contro il Milan, in programma il 28 ottobre. Una doppia assenza pesante per il Bologna, che dovrà rinunciare a uno dei suoi riferimenti offensivi proprio in una fase importante della stagione.
La gara contro il Lecce, nella quale Orsolini aveva trovato il suo primo goal stagionale, si è quindi conclusa con una doppia conseguenza: la gioia della rete ma anche lo stop forzato a casa dell'infortunio. A dare forfait ai rossoblu, però, sarà anche Holm.
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