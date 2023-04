Berlusconi ricoverato: “Reagisce bene alle cure” | LIVE news di oggi

Secondo quanto raccolto in mattinata dall'agenzia di stampa 'ANSA', l'ex Premier ha passato una notte tranquilla . Berlusconi reagirebbe bene alle cure . Previsti per oggi nuovi accertamenti per Berlusconi, per il quale, al momento, non sono previsti ulteriori bollettini medici dopo quello di ieri.

Berlusconi e le condizioni di salute

Secondo quanto si è appreso ieri dal bollettino medico ufficiale diramato dalla struttura ospedaliera meneghina, Berlusconi ha una forma di leucemia cronica ed è finito in ospedale per un'infezione polmonare. Al 'San Raffaele', dunque, i medici stanno ripristinando una corretta ossigenazione del sangue dell'ex Premier, il quale, al contempo, ha anche iniziato un ciclo di chemioterapia. Berlusconi, in base a quanto filtrato nelle ultime ore, risponde bene alle cure. Intanto, non si ferma il via-vai di personaggi di spicco al 'San Raffaele'. Nella giornata di ieri, per esempio, si è vista in ospedale la figlia Barbara e l'amico di sempre, Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ed attuale amministratore delegato del Monza di Berlusconi.